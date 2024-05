Simposio di scultura. Ecco i sei artisti

Sono stati selezionati i sei scultori che parteciperanno alla XX edizione del Simposio internazionale di scultura di Fanano in calendario dal 17 giugno al 7 luglio 2024, che, negli anni, ha richiamato partecipanti da venticinque paesi da tutto il mondo. Nell’area La Piana, in via Abà a Fanano, sarà possibile vedere all’opera Laura Marcos (Argentina), che darà vita ad una scultura dal titolo Emergence Protection; Wimar Van Ommen (Olanda), che realizzerà l’opera intitolata Transmutazione appenninica; Hitkar Kumar Monee (India), che proporrà l’opera Life; Michela Tabaton (Regno Unito), con Corpo D’Acqua; Marta Fresneda (Spagna) con Senza Ossigeno; infine Michi Sassi (Italia), con una scultura dal titolo Icaro. I sei progetti sono ispirati al tema dell’impatto antropico sugli ecosistemi naturali e in particolare sull’ambiente montano, argomento che sarà il filo rosso di questo Simposio, parte integrante del progetto PNRR – Piccoli Borghi "Living Lab sui cambiamenti climatici e la biodiversità dei borghi di Fanano. I progetti vincitori sono stati scelti tra gli iniziali 23 candidati da una commissione tecnica a seguito del voto popolare espresso durante la mostra dei modelli visitabile fino al 19 maggio. Gli scultori saranno ospitati a Fanano tra metà giugno e inizio luglio e avranno la possibilità di lavorare la pietra arenaria del luogo per realizzare un’opera che entrerà a far parte del Parco Museo di Sculture in Pietra di Fanano, il museo diffuso a cielo aperto che, alimentato dalle passate edizioni del Simposio, adorna le vie del paese e delle frazioni.

Walter Bellisi