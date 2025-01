"Sistema efficiente nonostante tutto"

"Il mio parere sulla sanità in zona devo dire che è positivo – commenta Francesco Bedoni, 37enne modenese –. Fortunatamente non mi sono dovuto rivolgere agli ospedali di recente, quindi per quanto la mia analisi sia limitata, è anche positiva. Non ho neppure mai usufruito del Cau. Sono stato al Pronto Soccorso, ma anche lì è andato tutto bene. Certo, si può sempre migliorare, ma penso che la situazione modenese sia in linea con quella nazionale, con liste d’attesa nella media. Soprattutto, partendo dalle mie esperienze e dal fatto che non mi sono mai trovato in grandi difficoltà, sono convinto che il sistema sanitario regionale sia abbastanza efficiente".