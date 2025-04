Slogan sotto i portici per il decoro urbano

Il decoro urbano e la sicurezza dei pedoni sono il doppio obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Carpi, partita con l’esposizione sotto le arcate del portico lungo, in piazza Martiri, di banner bifacciali che, da un lato, invitano i cittadini a raccogliere i bisogni del proprio cane e, dall’altro, ricordano che è vietato circolare in bici e in monopattino sotto il portico e sui marciapiedi. ‘Io sono un signore. Il maleducato è chi non raccoglie’: è un cagnolino il protagonista del banner che invita i proprietari a raccogliere le deiezioni dei propri animali, un obbligo previsto dal Regolamento di Polizia urbana del Comune ma anche un segno di rispetto verso gli altri e verso la città. ‘Portici liberi, pedoni sicuri. Rispetta le regole. Rispetta gli altri’: è lo slogan che ricorda di utilizzare correttamente biciclette e monopattini nelle aree, come appunto i portici, riservate ai pedoni. La circolazione dei monopattini, in particolare, è consentita solo sulle strade urbane con limite di velocità massima di 50km/h e sulle piste ciclabili, mentre è vietata sulle strade extraurbane e sui marciapiedi. I monopattini devono rispettare il limite di velocità di 20km/h sulle strade e di 6km/h nelle aree pedonali. Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, la Polizia locale intensificherà i controlli sul rispetto delle regole.