Società di servizi cerca addetto alla contabilità

Il Centro Impiego di Carpi, per conto di una Società di servizi, cerca addetto/a alla contabilità.

Gli strumenti da utilizzare nell’adempimento dell’incarico sono quelli tipici del lavoro da ufficio (personal computer, stampante, fotocopiatrice, scanner, etc...). Il/la candidato/a lavorerà a volte in gruppo e successivamente in maniera autonoma, inserendosi nel contesto di servizi di tenuta contabilità alle aziende clienti della società.

Chi aspira ad ottenere il lavoro dovrà possedere, oppure acquisire man mano nel corso dell’esperienza, concetti relativi alla contabilità, agi adempimenti e alla struttura di bilancio, oltre a possedere nozioni fiscali.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006)