"Solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma"

Il terremoto in Turchia ha sconvolto anche i connazionali che vivono a Modena: si tratta di 500 cittadini turchi e ci sono anche una trentina di cittadini di origine siriana.

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha voluto esprimere loro vicinanza di fronte a una tragedia le cui dimensioni purtroppo stanno assumendo connotati apocalittici e ha manifestato l’intenzione di organizzare forme di sostegno

"Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria". È stato il messaggio del primo cittadino che ricorda come in città sia presenta una comunità turca molto attiva.

La comunità turca come detto conta oltre 500 cittadini e attualmente vivono a Modena anche una trentina di siriani. Sono 88, inoltre, i cittadini originari della Turchia che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

"Le notizie che arrivano dall’area del terremoto – sottolinea Muzzarelli – sono drammatiche e Modena, come sempre in questi casi, è pronta a collaborare con le autorità nazionale per interventi di aiuto e solidarietà".