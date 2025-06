"Sono pendolare, esperienza positiva"

Flavio Mellina, studente di Ingegneria del Veicolo all’Unimore, oggi non vive stabilmente a Modena ma, nei primi anni di università, aveva trovato casa grazie a un contatto amico. "Sono di Padova – spiega Mellina –. Ho vissuto due anni a Modena, poi, quando sono andato in Erasmus, mi è scaduto il contratto d’affitto. Attualmente, visto che mi mancano pochi esami, faccio il pendolare. La mia esperienza è generalmente positiva: sono riuscito a ottenere la stanza in cui abitavo grazie al suggerimento di alcuni amici. Era un contratto vecchio, con prezzi favorevoli, e un alloggio vicino all’università. All’inizio ero in difficoltà, ma fortunatamente ho trovato una soluzione adeguata".