Sorrisi contro il dolore. E le indagini di Colombo

Come "I ragazzi irresistibili", è firmato da Neil Simon anche il "Capitolo Due" (nella foto) che, con la regia di Massimiliano Civica, andrà in scena al teatro Storchi da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio: il testo ha segnato una svolta nella carriera del drammaturgo americano che qui ha preso spunto da un suo dolore personale. George, uno scrittore, non riesce a superare il dolore per la morte della moglie, Jennie, un’attrice, sconta il fallimento del suo matrimonio: Leo e Jeanie li faranno incontrare... Nella commedia c’è l’antidoto alla tristezza. Sempre allo Storchi, stasera alle 19 Valter Malosti e Danilo Nigrelli presentano "L’ora del colloquio", una lettura scenica dai carteggi tedeschi di Primo Levi. Al Michelangelo domani e mercoledì 29 Gianluca Ramazzotti sarà il celebre Tenente Colombo in "Analisi di un omicidio" (con la partecipazione di Nini Salerno), poi giovedì 30 Giorgia Trasselli e Valerio Villa proporranno "Indagine su Alda Merini", l’omaggio all’indimenticabile poetessa scritto e diretto dal poeta Antonio Nobili. E venerdì 31 a Bomporto, la compagnia Exit presenterà "La regina dei pidocchi", scritto da Stefano Cavallini e Samanta Sonsini: un salto nel passato dei manicomi, con le storie, il vissuto e le emozioni di donne spesso definite capricciose o ineducabili.

s.m.