Sospetta Dengue, disinfestazioni

Si è svolto, in via cautelativa, nella notte il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena.

L’area dell’intervento si trova in zona Musicisti, vicino a via Antonio Stradivari. Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica già dalla mattinata di oggi; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati dalla mattinata di domani.

Per informazioni è possibile contattare il Comando della Polizia locale tel. 059 20314 o l’Ufficio Diritti Animali tel. 059 2032211.