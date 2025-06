Si è svolto, in via cautelativa, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. L’area dell’intervento si trova in una zona vicino a viale Buon Pastore. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno alcuni tratti stradali: via Bernardino Loschi civici 2,4,6 44 e 45; via del Domenichino civici dispari dall’11 al 19 e civici 30, 32, 33, 39, 47, 48, 61, 62, 80, 84, 84/1 e 84/2; via Fortunato Tamburini civici 116, 130, 150, 159/A, dispari da 161 a 175, pari da 170 a 178, 181 e 193; via Giovanni Dosso Dossi civico 50; via Marco P. Vitruvio civici 4, 6, 8, 10, 11, 22, 27, 31, 34, 41 e 43; via Panfilo Sassi civici 37, 39 e 41 e viale Buon Pastore civico 304/4.

Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne.