Sostegno alle imprese: idee a confronto

Candidati a sindaco a confronto in quel di Maranello. L’auditorium Ferrari la cornice, Cna, Lapam, Confcommercio e Confesercenti gli organizzatori e, sul palco, Luigi Zironi (centrosinistra), Barbara Goldoni (centrodestra), Adele Baldi (M5S e Maranello in Comune) e Stefano Barbolini (Uniti per Maranello) a confrontarsi sui temi sottoposti loro dalle associazioni di categoria. Sulle politiche abitative, come sulla viabilità, Zironi ha fatto presente la necessità di attivare ulteriori sinergie con i privati, favorendo anche la costruzione di foresterie, rivendicando anche quanto fatto, da sindaco uscente, in tema di manutenzioni, opere pubbliche e politiche scolastiche e sociali (il 100% delle richieste di posti ai nidi soddisfatto) mentre Goldoni ha insistito soprattutto sulla necessità di un cambio di passo. "Il territorio – ha detto il candidato del centrodestra – potrebbe avere bisogno, più che mai in un momento come questo, di chi sposa una mentalità aperta a sostegno delle grandi, piccole, medie e microimprese del territorio, delle sue eccellenze, facendolo in modo sostenibile". La necessità di capitalizzare i flussi turistici legati alla Ferrari, favorendo permanenze più lunghe e diminuendo il fenomeno del ‘mordi e fuggi’ un altro tema di confronto, con un occhio di riguardo a traffico e mobilità. In ordine alle quali Baldi ha sottolineato la necessità di dare seguito al piano regionale sul collegamento ferroviario tra Sassuolo e Vignola che porterebbe la ‘strada ferrata’ nella città del cavallino rampante. Quanto alle imprese e alla necessità di ‘spingere’ la collaborazione tra pubblico e privato, da registrare l’idea di Barbolini, ovvero l’istituzione di un Ufficio Europa che favorisca le attività nell’intercettare i bandi europei che mettono a disposizione fondi e finanziamenti.

s. f.