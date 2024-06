Sostenibilità e imprese. Un confronto sul futuro: "Dialoghiamo insieme"

"Rating ESG, sostenibilità integrale ed economia civile". Sono questi i tre grandi tremi su cui i riflettori si accenderanno domani, alle ore 18, durante l’evento promosso da UCID Modena presso Confindustria Emilia Area Centro, sede di Modena. Un’occasione per riflettere insieme sul rapporto tra sostenibilità e imprese e confrontarsi in un dialogo a più voci, per tracciare insieme le linee del futuro: sarà presente il professor Leonardo Becchetti, docente di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata e co-fondatore di NeXt Economia, per dialogare con il vicepresidente di UCID Modena, Gabriele Carboni. "Il rating ESG è un modo, per le imprese, di determinare il proprio impegno riguardo la sostenibilità – spiega Carboni –. Criteri utili a capire come le aziende gestiscano le sfide e le opportunità legate ad ambiente, sociale e governo d’impresa, che oggi continuano a prendere sempre più piede. Il sistema di misurazione, in questo senso, riveste un ruolo fondamentale: anche per questo è importante approfondire il tema, sapere quale usare, per valorizzare ancora di più i modelli virtuosi che le aziende possono mettere in campo. È un momento importante per affondare le proprie radici nella sostenibilità, ma in modo concreto: serve per questo un sistema che faccia da guida, un percorso da intraprendere insieme, e fare squadra. Si tratta di elementi fondamentali per il futuro delle imprese". Durante l’evento, in programma domani, sarà presentato anche il ’Premio Emilia Sostenibile’, cioè un contest dedicato alle imprese di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, promosso da UCID Bologna, dalla Bologna Business School, Confcooperative Terre d’Emilia e Confindustria Emilia Area Centro: ogni impresa potrà così partecipare e proporre il suo progetto riguardante la sostenibilità. I migliori saranno premiati a ottobre.