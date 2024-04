Spaccia hashish in centro: arrestato

I carabinieri della tenenza di Vignola hanno arrestato nella tarda serata di ieri un 42enne di origini marocchine, colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio di prevenzione reati nel centro di Vignola, hanno notato i movimenti sospetti dell’individuo che consegnava un oggetto ad un altro giovane che a lui si era rivolto. Intervenuti per gli accertamenti del caso, i militari fermavano subito il ricevente l’oggetto, che si rivelava un piccolo involucro contenente una dose da circa mezzo grammo di cocaina, mentre colui che lo aveva consegnato di dava a fuga piedi.Dopo un breve inseguimento, l’interessato veniva bloccato e trovato in possesso di una somma di denaro contante pari ad euro 50, provento dell’accertata attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare consentiva il rinvenimento e sequestro di 4 involucri di hascisc per un peso complessivo di 11 grammi. Dichiarato in arresto nella flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, l’indagato è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo. A lui il Giudice del Tribunale di Modena ha disposto il divieto di dimora a Modena e provincia.

v.r.