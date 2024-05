’Sport Excellence’, ecco tutti i premiati

La sede del CUS More di Modena ha ospitato ieri la cerimonia di consegna dei premi di studio USE - Unimore Sport Excellence, che vengono assegnati ogni anno a studenti e studentesse che hanno ottenuto risultati rilevanti in competizioni nazionali o internazionali. "Mi complimento con tutti i premiati – ha detto la delegata del rettore per lo sport prof.ssa Isabella Morlini –: il loro esempio mostra come, con tenacia e determinazione, si possano raggiungere formidabili traguardi sia in ambito accademico che sportivo". Il Premio Mattia Dall’Aglio è stato istituito grazie al contributo di famiglia e amici nell’Anno Accademico 2017/18 in memoria dello studente atleta deceduto nell’agosto 2017. I Premi di studio Mattia Dall’Aglio ammontano a 2.500 euro e sono assegnati a studenti ammessi al progetto Unimore sport excellence, dando priorità a chi ha un Isee basso.

I vincitori sono: Mattia Bettuzzi, studente di Fisioterapia, campione serie A1 italiano maschile outdoor di hockey su prato 23/24; Martina Colonna, studentessa al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, giocatrice in serie A1 nel Collecchio softball, con presenze in Nazionale e Coppa Italia; Ester Paolini, studentessa del corso di laurea in Pubblicità, comunicazione digitale e creatività d’impresa, giocatrice di pallavolo, capitana della squadra del Cus More. Il Premio Luciano Landi in memoria del direttore tecnico sportivo, prematuramente deceduto nel 2020, è stato assegnato a Giorgia Agazzotti, studentessa di Economia e marketing internazionale, campionessa Italiana Junior di pentathlon moderno, e Alessandra Morandi, studentessa al primo anno del corso di laurea in Analisi, consulenza e gestione finanziaria, campionessa italiana promesse della staffetta 4X400 m. Il Premio SAU Group, terza edizione, è stato istituito grazie al contributo dell’azienda. Il vincitore è Michele De Berti, studente di Medicina che ha conquistato la medaglia d’oro negli 800m ai CNU 2023 di Camerino.