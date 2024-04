Stadio Braglia, biglietti a prezzo agevolato per le scuole Il Modena Calcio FC offre biglietti a prezzo agevolato per le scuole: €2 per gli studenti, €10 per accompagnatori. Prenotazione via mail entro 3 giorni prima del match, con possibilità di ritiro in sede o in biglietteria. Un'opportunità da non perdere per visitare lo Stadio 'Braglia' di Modena.