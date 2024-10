Stalker seriale finisce in trappola . Minaccia e insulta quattro donne con lettere firmate ’by il Pescatore’

Si firmava ‘il pescatore’ ma le sue non erano lettere d’amore: a quattro diverse donne e per lungo tempo ha inviato numerosi manoscritti contenenti pesanti minacce e ingiurie. Le vittime di quello che si è rivelato a tutti gli effetti uno stalker seriale, però, potrebbero essere molte di più. A seguito di indagini condotte congiuntamente dagli agenti del commissariato di Carpi, insieme ai colleghi dell’Arma mercoledì l’uomo è finito in manette. Si tratta di un 36enne italiano, nei confronti del quale polizia e militari hanno congiuntamente dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dai giudice per le Indagini Preliminari e su richiesta della procura. L’uomo è indagato per stalking nei confronti di ben quattro donne, tre delle quali ex fidanzate. Tutte e quattro le presunte vittime hanno sporto denuncia dopo aver subito atti persecutori per mesi; a partire da luglio e fino allo scorso settembre. In sostanza il 36enne inviava alle donne lettere anonime manoscritte (molte delle quali firmate con gli pseudonimi "by il Pescatore" "by the Fischermann" ed il disegno "emoticon" che ride) gravemente minacciose ed ingiuriose. Non è tutto, perchè in base a quanto emerso dalle indagini, lo stesso contattava le presunte vittime telefonicamente e inviava loro messaggi anonimi tramite social e sempre dai toni minacciosi. Le quattro giovani donne avevano iniziato a vivere in un clima di profondo terrore, arrivando a temere seriamente per la propria incolumità personale. Ecco perchè tutte e quattro si sono recate dalla polizia o dai carabinieri per sporgere denuncia nei confronti del persecutore. A seguito quindi degli accertamenti condotti dagli agenti del commissariato di Carpi e dai carabinieri di Medolla, sono emersi chiari elementi di colpevolezza a carico dell’indagato. Nella sua abitazione, nel corso di una perquisizione militari e agenti hanno rinvenuto infatti ben 13 ulteriori missive manoscritte con la stessa grafie, pronte per essere spedite alle quattro giovani donne. Al momento sono in corso di formalizzazione numerose ulteriori denunce-querele sporte nei confronti dell’indagato da altre vittime di atti persecutori. Uno stalker seriale che da tempo, evidentemente, perseguitava numerose vittime facendole precipitare in una situazione di forte stress emotivo. Il 36enne mercoledì sera è stato rintracciato all’interno della propria abitazione e tratto in arresto.