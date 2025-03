Stasera Almamegretta. Venerdì i Subsonica

Un mese da non perdere questo al Vox Club di Nonantola, tra Almamegretta (foto) e Subsonica. Stasera, alle 21, appuntamento con il ‘Sanacore Live Tour - 30° Anniversario’, il concerto degli Almamegretta che celebrano i 30 anni dalla pubblicazione di ‘Sanacore’, secondo iconico album, pietra angolare della loro discografia. Uscito nel 1995, l’album unisce sperimentazione e tradizione, elettronica e echi acustici, reggae, dub e canzone popolare, un disco rivoluzionario che quell’anno si è aggiudicato la Targa Tenco come miglior album in dialetto, una delle quattro vinte in carriera dalla band napoletana (1994 – ‘Anima Migrante’; 1995 – ‘Sanacore’; 2001 – ‘Imaginaria’; 2023 – ‘Senghe’).

L’altro, atteso, appuntamento è per venerdì prossimo, il 14 marzo, (già sold out) con il ‘Subsonica Club Tour 2025’, che toccherà i club italiani. "Il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato – raccontano i Subsonica –. In quegli anni, negli stessi club, potevi ballarci la jungle, i ritmi uk spezzati, la cassa dritta, ma anche assistere ad un concerto. Era tutto molto mescolato. Noi in pratica vivevamo giornate da dodici ore nello studio in Piazza Vittorio, poi uscivamo insieme e insieme passavamo la notte a ballare o ascoltare live, fino a fare l’alba sul fiume per poi tornare in studio con un riff o un beat ancora appiccicato alle orecchie. E ricominciare da capo. È nato tutto lì, nei club". m.s.c.