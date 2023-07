Stasera show ’Lumia’ a Vignola: spettacolo di fuoco per I venerdì di luglio

Proseguono a Vignola le iniziative in cartellone per "I venerdì di luglio". Stasera alle 21 la magia del fuoco sarà protagonista in piazza dei Contrari con lo spettacolo ’Lumia, fire theater’, inserito all’interno delle iniziative di Etra Festival curate dalla Fondazione di Vignola. Si tratta di uno spettacolo visionario che fonde il circo contemporaneo con la manipolazione delle fiamme. Il teatro, la danza e la manipolazione delle fiamme si mescoleranno per narrare allo spettatore il gioco innato che l’essere umano tende a intrattenere con il fuoco. Lumi il Drago Bianco da una parte, interpretato da Antonio Bonura, e il fuoco dall’altra, immergeranno lo spettatore in un racconto tra musica, danza e ’magie’. Oltre allo spettacolo in piazza dei Contrari, per tutta la serata negozi aperti, musica e varie iniziative di intrattenimento in centro e in viale Mazzini.