Strada Santa Caterina, manca la ciclabile

Caro Carlino,

voglio segnalare ancora una volta l’assurdità della mancanza di una pista ciclabile su strada Santa Caterina. Ci sono un asilo, un campo da calcio frequentato da tantissimi ragazzini, la canonica di una chiesa, una palestra. A pochi passi c’è la sede di una associazione di consumatori. E nonostante questo niente ciclabile. E allora a cosa serve il sottopasso ex Benfra? E come si farà ad arrivare in sicurezza alle ex Fonderie che presto dovrebbero essere riconsegnate alla città dopo la riqualificazione? Siamo o non siamo la città delle bici? Perché va bene avere tante ciclabili, ma bisognerebbe anche prevederle nei punti giusti.

Andrea. S.