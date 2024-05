Tagliavini, ecco la sua squadra: "Giunta confermata, nuovi obiettivi"

Anche il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha presentato in questi giorni la squadra che lo sosterrà in vista delle prossime elezioni comunali, dove il primo cittadino correrà per la riconferma. A sfidarlo, come è noto, sarà Liborio Pettinella. "Progettiamo Savignano", questo il nome della lista di Tagliavini, ha deciso di ripresentarsi alle prossime elezioni insieme alla sua attuale giunta.

"Se Tagliavini dovesse riconfermarsi sindaco di Savignano – si legge quindi in una nota rilasciata dalla sua lista - verranno riconfermati anche gli attuali vicesindaco e assessori: Davide Pisciotta, Elisa Barani, Antonella Gozzi e Mauro Rinaldi". "Sentiamo – commenta poi Tagliavini - di avere ancora molto da dare al nostro paese: nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato in questi cinque anni, come l’opposizione alla discarica di rifiuti speciali, la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina, siamo riusciti a portare a termine diversi progetti che avevamo a cuore per Savignano". "Tante – riprendono poi i componenti di Progettiamo Savignano - sono state le opere realizzate, come il Centro Sportivo Tazio Nuvolari, la riapertura della scuola dell’infanzia Verdi di Garofano chiusa nel 2017, l’adeguamento sismico ed energetico nelle scuole di Savignano, la creazione del progetto Savignano Gentile, il quale ha permesso l’avvio del servizio Piedibus. Ma ancora, la costruzione di una Pro Loco cittadina e l’apertura del primo punto Iat di Savignano per la promozione turistica del territorio". Ad affiancare Tagliavini in queste nuove elezioni ci saranno dodici candidati e candidate: Augusto Bonaiuti (insegnante di scuola primaria), Rita Gozzoli (farmacista), Matteo Chiodi (impiegato bancario), Cinzia Montagnani (impiegata), Pietro Minelli (pensionato), Sabrina Dondi (istruttrice di nuoto), Mara Benedetti (artigiana), Emiliano Fichi (artigiano), Giulia Aurora Galli (impiegata), Alessandro Gibellini (consulente del lavoro), Marina Baschieri (pensionata), Luca Manfredini (impiegato bancario). "Sulla scia di quanto attuato – conclude Progettiamo Savignano - la squadra di Tagliavini vuole continuare il suo operato realizzando nuovi progetti, come la pista ciclo-pedonale che collega il centro di Savignano con la frazione di Magazzino, o l’adeguamento di Piazza d’Armi per permettere la realizzazione di eventi al suo interno in piena sicurezza".

Marco Pederzoli