Tania Scacchetti nuova segretaria generale Spi Cgil

I pensionati della Cgil eleggono la modenese Tania Scacchetti segretaria generale. Non è la prima donna a guidare i pensionati della Cgil, ma di sicuro e’ la piu’ giovane segretaria generale che lo Spi abbia avuto nella sua storia. Nata a Modena nel 1973, e’ stata eletta oggi alla guida di un’organizzazione sindacale che conta 2 milioni e mezzo di iscritti e iscritte e rappresenta, grazie alle sue 1500 leghe diffuse su tutto il territorio nazionale, i diritti e i bisogni di pensionati e persone anziane. "Sono una donna chiamata alla guida di una grande struttura della Cgil - ha dichiarato Scacchetti – Ne sento la responsabilita’ perché credo che le donne debbano spendere il proprio impegno per le altre donne, per dare un senso alle lotte, faticose, pazienti e tenaci, come diceva Nilde Iotti, con cui si sono aperte le strade per la loro emancipazione". Con la scelta di Tania Scacchetti, lo Spi Cgil "conferma l’impegno a ringiovanire il gruppo dirigente, una direzione intrapresa soprattutto negli ultimi anni sotto la guida del segretario generale uscente Ivan Pedretti".