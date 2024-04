"Tante battaglie vinte in questi anni. Mi ricandido per aiutare il paese"

"E’ stata la lista di opposizione più efficace degli ultimi vent’anni capace di ottenere importanti risultati quali il pagamento dell’Imu sui terreni di cava, la creazione del Parco dei Laghi di Sant’Anna, lo spostamento del tracciato della tangenziale lontano dalla scuola, la bonifica dei cumuli di vetro dell’Emiliana Rottami, la realizzazione del Parco dei Laghi di Sant’Anna, di un ponte ciclopedonale sopra l’autostrada, di un grande parco e di opere di protezione ambientale a spese di Società Autostrade". Con queste parole la consigliera di Nuovo San Cesario Sabina Piccini ha ufficializzato ieri la sua ricandidatura a prima cittadina, in vista delle prossime elezioni comunali. "Si riparte – ha aggiunto Piccinini - con un simbolo nuovo pensato e disegnato da un gruppo di bambini della scuola elementare, con l’immagine stilizzata del fiume Panaro, da sempre grande vergogna dell’amministrazione di centrosinistra, martoriato da cave, camion di ghiaia, frantoi e scarichi immondi. Se verremo eletti al governo del paese lavoreremo in direzione ostinata e contraria a scelte inaccettabili: una tassa dei rifiuti completamente gestita da Hera, discutibili appalti al ribasso per importanti servizi quali mensa e trasporto scolastico, cavatori che devono alla comunità opere mai realizzate, ciclabili da troppo tempo promesse e dimenticate, il "pozzo di San Patrizio" dell’Unione dei Comuni del Sorbara…La Lista civica "Nuovo San Cesario" si ripresenta, come sempre, senza il supporto di alcun partito, grazie unicamente ai dodici candidati consiglieri: Gabriele Vaccari, Alessio Zanoli, Alessandro Suppini, Rossana Succi, Fabio Montaguti, Maria Ferrara, Giacomo Tizzanini, Rosita Garofalo, Ombretta Bergonzini, Claudia Pelloni, Matilde Bortolotti e Ivano Soli, Consigliere dell’ultima legislatura. Un elenco fatto di "colonne portanti" – conclude Piccinini - che mai negli ultimi vent’anni hanno abbandonato l’impegno civico e di "nuovi rinforzi" fra cui noti professionisti del paese che si sono affiancati, dimostrando di credere nel lavoro finora svolto e che possa divenire governo del paese". Il dibattito politico sta entrando nella fase clou in vista delle elezioni.

Marco Pederzoli