Tariffa puntuale sui rifiuti. Sarracino: "Adottata senza discuterla"

"Apprendiamo con sorpresa e preoccupazione da una delibera del 27 marzo scorso che dal 2026 Formigine adotterà la tariffa puntuale". Lo sottolinea la consigliera Simona Sarracino, capogruppo della lista civica Formigine È TUTTI, annunciando un’interrogazione consiliare in merito alla raccolta dei rifiuti.

La tariffa puntuale è, in sintesi, è un sistema di calcolo del costo della gestione dei rifiuti basato sulla quantità di rifiuti prodotti. Quella cioè che aggancia la Tari ai quantitativi di rifiuti smaltiti da ognuno: ebbene, Sarracino ricorda come la Giunta comunale avesse finora parlato solo di un obbligo, non vincolante, per il 2027 per poi sferrare il proprio attacco ad un sistema che, dice, "per adottare la tariffa puntuale deve funzionare perfettamente".

Non è il caso, sottolinea la consigliera Simona Sarracino, di Formigine. "Nonostante la nostra richiesta dello scorso agosto di convocare il prima possibile la commissione Ambiente per affrontare il tema dei rifiuti, la commissione è stata convocata solo in settimana. Immaginiamo – conclude Sarracino - ci verrà detto che la tariffa puntuale non partirà "qualora le condizioni non siano compatibili con le esigenze tecnico-politiche del territorio ma è certo – conclude - che oggi non ci è dato sapere se e cosa pagheranno i formiginesi l’anno prossimo".