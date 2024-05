Terre ridotto in dieci. Limita i danni a Giulianova

GIULIANOVA

TERRE DI CASTELLI

GIULIANOVA: Boccanera, Lenoci, Maffione, Giglio, Scognamiglio, Di Paolo Fed., Di Paolo Fra. (69’ Marchionni), Donatangelo, Cognigni (84’ Pera), Carbonelli, Massetti (65’ Bittaye). A disp. Novi, Di Giuseppe, Tempestilli, Iacovoni, Piccioni, Zanon. All. Pagliaccetti.

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni, Stanco (63’ Iori), Malo (75’ Hoxha), Esposito L. (62’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Scarlata. All. Domizzi.

Arbitro: Copelli di Mantova

Reti: 16’ Carbonelli

Note: spettatori 3mila circa. Espulso al 58’ Bruno per doppia ammonizione. Ammoniti Bruno, Massetti, Pampaloni e Carta

In dieci per quasi tutta la ripresa il Terre di Castelli limita al minimo i danni perdendo 1-0 la semifinale degli spareggi per la D nella bolgia del "Fadini" di Giulianova, di fronte a quasi 3mila tifosi abruzzesi. Un risultato che tutto sommato può regalare un timido sorriso sul volto dei ragazzi di Domizzi, sia per la buona prova fornita sul campo con almeno tre nitide occasioni create, sia per aver limitato i danni dopo il secondo giallo a inizio ripresa subito da Bruno. Ora bisognerà vincere domenica a Castelvetro (si giocherà al "Venturelli", con solo 100 biglietti per i tifosi ospiti: l’1-0 manderebbe ai supplementari, un successo di 2 o più reti varrebbe la finale, mentre un successo di un gol ma subendo almeno una rete farebbe passare il Giulianova per la regola dei gol doppi in trasferta. Domizzi nel 4-3-3 mette Malo e Luca Esposito ai lati di Stanco. Al 3’ Stanco di testa sfiora il gol, poi poco dopo Malo spara alto. Al 16’ così Cognigni rifinisce per Carbonelli che da due passi firma l’1-0 di casa. Sulle ali dell’entusiasmo il Giulianova replica al 25’ con Donatangelo ma Auregli neutralizza, così come al 36’ su Cognigni dopo un disimpegno errato di Saccani. Prima del riposo Stanco ruba palla a Donatangelo e serve Bruno, che in area va giù, ma per l’arbitro non c’è il fallo di Federico Di Paolo e così Bruno si prende il giallo per simulazione. Nella ripresa il Terre è arrembante, al 50’ Pampaloni viene rimpallato sul più bello. Dopo due tiri out di Malo e Carta, al 58’ secondo giallo a Bruno per un fallo a metà campo e Terre in dieci. Domizzi mette Pigozzi e Iori al posto di Esposito e Stanco ma a parte un tiro fuori di Donatangelo al 67’ il Giulianova non è mai pericoloso. E’ invece Pampaloni su azione di Iori e assist al bacio di Pigozzi ad avere all’89’ la palla per il pareggio, ma il tiro del numero 8 finisce clamorosamente fuori dal dischetto e manda al vento le ultime chance di acciuffare un 1-1 che sarebbe stato meritato.