Terzo appuntamento con ’Donne compositrici’ A Soliera il concerto della flautista Bernardi

Domenica, tempo di musica al femminile. È dedicato infatti alle ’Donne compositrici’, da Maria Theresia Von Paradis a Clara Schumann ed Emilie Meyer, il terzo appuntamento della rassegna organizzata dall’associazione Modena Musica Sacra: alle 17 alla chiesa del Voto (via Emilia centro, ingresso libero) ascolteremo la violinista Veronica Medina con il pianista Simone Guaitoli. Nata a Città del Messico, Veronica Medina si è diplomata al Conservatorio Santa Cecilia e collabora con diverse orchestre e insegna in istituzioni private e statali. Simone Guaitoli, diplomato all’Istituto musicale Orazio Vecchi e laureato al biennio in musica da camera al Conservatorio di Parma, si è esibito in vari concerti anche all’estero, come al Fringe di Edimburgo, a Ratisbona e a Ginevra.

Sempre oggi alle 17, nella sala spettacoli di Habitat a Soliera, siamo invitati a ’Il flauto tra le corde’, il concerto della flautista Valentina Bernardi con l’arpista Cecilia Cuccolini: proporranno un viaggio musicale fra il ‘600 e il ‘900, che comprende anche brani di Donizetti, Respighi, arie di Verdi e un approfondimento dedicato a due compositori del nostro tempo, Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

s.m.