Tetra Pak all’avanguardia. In città il cuore pulsante. Qui il maxi centro di ricerca e sviluppo

Il vero motore dell’innovazione mondiale di Tetra Pak si trova a Modena, cuore pulsante della Food Valley.

Nella zona a ovest della città, su una superficie di 77mila metri quadrati, sorge, infatti, un hub strategico per il settore food&beverage italiano e globale: si tratta dell’R&D Modena Campus di Tetra Pak, il colosso mondiale leader nella lavorazione degli alimenti e nelle soluzioni di confezionamento che ieri ha aperto i battenti alla stampa per un tour aziendale.

"Dei 500 milioni di euro di investimenti in ricerca e sviluppo che il nostro gruppo sostiene a livello mondiale, parte è spesa per il centro di Modena" ha spiegato Roberto Mastri, che è il nuovo Managing Director di Tetra Pack Packaging Solutions dal primo di settembre di quest’anno.

L’insediamento modenese è uno dei sei poli del gruppo dedicati all’innovazione in tutto il mondo ed è considerato sicuramente uno dei più importanti, perseguendo l’obiettivo di sviluppare tecnologie sempre più avanzate per il trattamento e il confezionamento alimentare e avviando anche progetti di co-creazione con i clienti, per affrontare le sfide attuali e future dei sistemi alimentari.

In un contesto in cui, oltre un terzo di tutto il cibo prodotto a livello globale va perso o sprecato e una parte significativa della popolazione ha difficoltà ad accedere regolarmente ad una quantità sufficiente di alimenti, l’innovazione svolge un ruolo attivo nella trasformazione dell’intera catena del valore del settore food&beverage, grazie allo sviluppo di tecnologie e soluzioni sempre più efficienti, che consentono di ridurre gli sprechi e di garantire la sicurezza alimentare.

Aperto nel 1982, questo centro d’eccellenza presenta oggi una struttura moderna, sia a livello di design che di tecnologie, con oltre 10mila metri quadrati di pannelli fotovoltaici, equivalenti a un risparmio di 300 tonnellate di CO2.

È altamente specializzato nello sviluppo di linee all’avanguardia per il confezionamento alimentare e ospita al suo interno uno dei Customer Innovation Centre di Tetra Pak, dove le aziende clienti possono sperimentare e testare insieme agli esperti la fattibilità dei loro progetti in piccola scala, valutando l’adozione di nuovi processi e tecnologie e costruendo un percorso di innovazione su misura per il proprio business.

Oltre al Customer Innovation Centre, il Campus si struttura in una serie di edifici tra i quali è presente anche un Centro Pilota, focalizzato sullo sviluppo di attrezzature e macchine a prova di futuro, che utilizzano le tecnologie più recenti per rendere i processi più efficienti, riducendo il consumo di risorse, quali acqua ed energia.