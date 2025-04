Titolo di ’Professore Emerito’ ai docenti Bergamaschi e Grasselli

Unimore ha assegnato il titolo di ’Professore Emerito’ a due nuovi docenti, a riconoscimento del valore di una carriera accademica protrattasi per più di vent’anni ai massimi livelli dell’insegnamento universitario. Il conferimento è avvenuto ieri durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta presso l’Aula Magna del Palazzo del Rettorato di Modena.

I docenti insigniti del titolo sono Sonia Bergamaschi, già ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’, e Luigi Grasselli, già ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria.

"Il titolo di Professore Emerito – commenta il rettore Carlo Adolfo Porro – rappresenta la forma più alta con cui l’Università riconosce il valore di una carriera costruita attraverso la ricerca, l’insegnamento e la partecipazione alla vita accademica. È un riconoscimento che legato all’impronta lasciata nei luoghi della formazione e della ricerca, all’autorevolezza costruita nel tempo. Ogni conferimento richiama l’idea di un legame che prosegue, al di là del servizio attivo, e continua a dare forza alla nostra comunità. In questo spirito, rivolgo un sentito ringraziamento alla professoressa Sonia Bergamaschi e al professor Luigi Grasselli, che continuano a onorare il nostro Ateneo non solo per la qualità del lavoro scientifico e didattico svolto, ma anche per i ruoli istituzionali ricoperti nel corso del loro lungo impegno in Unimore".

Come previsto dalla normativa ministeriale, i decreti di nomina sono stati assegnati dal MUR su proposta dei Dipartimenti di afferenza e sono stati consegnati dal Rettore a seguito della lettura delle motivazioni a sostegno del conferimento, pronunciate dai professori proponenti: il professor Francesco Guerra per Sonia Bergamaschi e la professoressa Gloria Rinaldi per Luigi Grasselli.