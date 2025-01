Torna la fiera di San Geminiano. Oltre 400 bancarelle in centro. Viabilità e sosta, scattano i divieti

In occasione della festa del patrono di Modena, San Geminiano, torna la tradizionale fiera che anima il centro storico. La manifestazione, come avvenuto per Sant’Antonio, ha il suo cuore in piazza Grande e via Emilia, ma interessa anche via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre, dove sono previste iniziative particolari con uno stand del Modena Calcio, uno della Croce Rossa Italiana e uno del comune di Misano Adriatico, e poi artisti di strada, degustazione di borlenghi oltre all’apertura del Mercato Albinelli.

Per quanto riguarda gli ambulanti, 464 sono i posteggi già assegnati con apposito bando. Come tutti gli anni, quella mattina, sarà possibile per gli ’spuntisti’ occupare uno dei posti liberi o lasciati liberi dai titolari di posteggio. A Sant’Antonio sono stati complessivamente 428 gli espositori presenti.

"Per la prima volta nella storia della Fiera è stato richiesto uno spazio per promuovere le attività estive di un Comune della Romagna – ha dichiarato l’assessore al Commercio Paolo Zanca – a riprova della qualità e dell’affluenza di pubblico della manifestazione. Auspichiamo che questa sperimentazione possa proseguire diventando una vetrina anche per altre realtà provinciali o regionali in un’ottica di valorizzazione reciproca tra enti".

In occasione di San Geminiano, così come accaduto per Sant’Antonio, è inoltre prevista l’apertura straordinaria di palazzo Ducale, normalmente visitabile nei weekend, con visite guidate alle 9, 10.10, 11.20, 14 e 15.10 (costo biglietto 10 euro e prenotazione obbligatoria). Aperta, come ogni venerdì, anche l’Acetaia comunale con visite gratuite dalle 9.30 fino alle 17.50, sempre su prenotazione. Nel corso della giornata anche altre opportunità turistiche gratuite che riguardano il sito Unesco di piazza Grande, con visite alla Torre Ghirlandina, dalle 9.30 alle 18.30, e al Duomo, aperto per le celebrazioni e per venerare San Geminiano nella cripta; le visite turistiche non sono consentite durante i riti (per i gruppi turistici è necessario prenotare l’orario di ingresso a info@visitmodena.it). Infine, visitabili, dalle 15.15 alle 18.15 le Sale storiche di Palazzo Comunale, sempre con prenotazione online.

In occasione della fiera, viene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia centro a Modena, in piazzale Sant’Agostino, in largo Porta Bologna, in corso Canalgrande (tra via Mascherella e via San Vincenzo), in corso Canalchiaro, in corso Duomo, in Calle di Luca e in piazza XX Settembre.

Per tutta la giornata è in vigore il divieto di sosta con rimozione in tutte le strade del centro storico dove si svolge la manifestazione e sono previste modifiche alla viabilità come la predisposizione di direzioni obbligatorie e l’abrogazione di sensi unici oppure l’indicazione di sensi unici alternati per le diramazioni e accessi che interessano l’iniziativa e le strade poste a monte e a valle. Sono previste, inoltre, variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale.