Tragico incidente in via Menotti. Travolta in pieno mentre attraversa. Anziana muore poco dopo i soccorsi

di Emanuela Zanasi

Si chiamava Anna Amoroso e avrebbe compiuto 85 anni il 5 maggio prossimo la pensionata travolta e uccisa da un’auto mercoledì in via Ciro Menotti.

Una serata di pioggia torrenziale che ha gettato nel dolore una famiglia. Proprio la pioggia che cadeva forte poco dopo le 20 può avere contribuito alla tragedia riducendo la visibilità ma sulle cause e la dinamica dell’incidente sta lavorando la polizia locale di Modena intervenuta insieme al 118. Da quanto ricostruito fino ad ora la donna stava attraversando la strada diretta verso via Bellini, dove vive la figlia.

In una mano aveva l’ombrello, nell’altra un sacchetto della spesa; probabile dunque che fosse uscita per alcune commissioni. Improvvisamente l’impatto; una Peugeot 208 condotta da una ragazza di 24 anni che proveniva da Largo Garibaldi diretta verso via Divisione Acqui l’ha travolta in pieno; l’anziana è stata sbalzata contro il parabrezza dell’auto cadendo poi rovinosamente sull’asfalto; un urto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

L’automobilista ha chiamato subito i soccorsi come hanno fatto anche i tanti presenti, su una strada, Ciro Menotti, all’ingresso del centro storico, sempre molto trafficata. All’arrivo del 118 con ambulanza e automedica le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. L’equipe medica è rimasta oltre un’ora ferma sul posto nel tentativo disperato di salvare la vita all’anziana, praticando le manovre di rianimazione e cercando di stabilizzarla, l’ambulanza è poi ripartita intorno alle 21,15 verso l’ospedale di Baggiovara ; momenti concitati questi ultimi ai quali ha assistito anche la figlia chiamata sul posto dagli agenti; purtroppo la pensionata è morta dopo due ore dall’arrivo al pronto soccorso, troppo profonde le ferite riportate, in particolare fatale le è stato un grave trauma cranico.

La polizia locale nel frattempo ha cominciato le indagini per ricostruire l’accaduto, ha sentito alcuni testimoni e soprattutto ha raccolto il racconto della ragazza alla guida della Peugeot, una ventiquattrenne residente in Friuli Venezia Giulia ma domiciliata a Modena. Fondamentale sarà capire se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali presenti in quel tratto di strada, e la velocità con la quale procedeva l’auto su una strada con il limite dei 50 km all’ora. Gli esiti delle indagini saranno comunicati alla Procura che molto probabilmente aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Anna Amoroso, originaria di Matera, viveva da molti anni a Modena. Abitava in via Pergolesi ma trascorreva molto tempo anche a casa dela figlia in via Bellini, a poche decine di metri dal punto dell’incidente, una zona dunque che conosceva bene e che spesso percorreva a piedi.