Trattori d’epoca rientrano da Latina

Stanno rientrando in questi giorni a Marano i Trattoristi Transumanti Modenesi che, per la transumanza 2025, hanno scelto di andare a Latina con trattori d’epoca. In tutto sono 6 gli equipaggi che hanno preso parte all’iniziativa (due dei quali provenienti da Latina, che ovviamente hanno fatto solo il viaggio d’andata dopo essere arrivati a Marano con i trattori trasportati da un camion), fatta in memoria di Matteo Paganelli, trattorista transumante scomparso tragicamente lo scorso anno. Come spiega il responsabile della spedizione, Lamberto Cerfogli, "a Latina siamo stati accolti con tutti gli onori. Ringraziamo ancora il vicesindaco Massimiliano Carnevale e l’on. Giovanna Miele che hanno firmato i nostri trattori. Ringraziamo anche il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e la sua Giunta, per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato durante la tappa fatta nel loro territorio".