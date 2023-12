Tre giorni di Moma Winter Cup, grande festa al PalaPanini

La tradizionale, coloratissima cornice di pubblico in un PalaPanini assiepato come per la A1, ha fatto da cornice alle premiazioni della quattordicesima edizione della Moma Winter Cup, il torneo giovanile internazionale organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, che ha portato ancora una volta il meglio del volley giovanile a Modena. Sono stati tre giorni molto intensi di sport e di socialità, culminati nelle sei finali che hanno animato il Tempio del volley, celebrando anche due successi modenesi proprio nelle due classi regine della manifestazione, l’Under 18 femminile, vinta al tie break dalla Moma Anderlini Roberta Maioli sull’Imoco S.Donà, e l’Under 19 maschile dove il Modena Volley di Andrea Asta si è aggiudicato al terzo set il derby contro la Moma Anderlini. Le finali erano iniziate in mattinata con il successo del Marino pallavolo nella finale Under 15 maschile, vinta 2-0 sul Vero Volley: a seguire la prima finalissima femminile dell’Under 14, che ha visto il quotatissimo Gielle Imoco S.Donà superare nettamente le accreditate bergamasche della Chorus. Un po’ d’Emilia anche nelle finali Under 17 maschile, ed Under 16 femminile: tra i ragazzi il Volley Parma non riesce a fermare il più accreditato Vero Volley, mentre tra le ragazze le padrone di casa della Moma Anderlini si devono arrendere alle romane del Volley Friends Tor Sapienza. Detto delle finali dei grandi, al termine della finalissima femminile spazio alle attese premiazioni, che hanno riguardato le prime tre classificate di ogni categoria, ma anche tanti premi speciali, molti dei quali sono andati alle formazioni estere, come i tedeschi della TSV Mühldorf, per la rappresentativa più numerosa, o le americane di Long Beach perché arrivate da più lontano, ma anche il Premio Fari Play intitolato ai compianti Leo Novi e Marco Grandi: alla fine grandi abbracci, e un emozionato appuntamento alla prossima edizione della Moma Winter Cup, che l’anno prossimo compirà quindici anni.