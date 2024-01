Tutor, oltre 140mila multe in soli due anni: "L’obiettivo è prevenire gli incidenti"

Festeggia oggi il secondo compleanno il tutor sul tratto formiginese della Modena-Sassuolo, che si accese il 20 gennaio del 2022. E festeggia soffiando su oltre 140mila candeline (141937, per la precisione): tanti, infatti, sono gli automobilisti sanzionati perché sorpresi a percorrere il tratto da Corlo a Ponte Fossa ad una velocità superiore ai 90 km orari consentiti. Seppur il dato delle circa 142mila multe (200 al giorno) fa impressione, è bene sottolineare che su quel tratto transitano circa 50mila mezzi al giorno. Ma non è finita qui: il dato del 2023 (71946) è superiore a quello del 2022 (69991) e sottolinea come, in molti, non abbiano ancora imparato a fare i conti con il tutor, nonostante quest’ultimo sia debitamente segnalato e nonostante quei pochi chilometri siano percorsi, per larga parte, da automobilisti che transitano su quella tratta più volte al giorno.

Istituito per limitare la velocità su un tratto di strada "teatro del 30% degli incidenti rilevati sul territorio", così come scrisse l’Amministrazione formiginese quando annunciò l’installazione del tutor, a oggi il dispositivo sembra aver fatto il suo dovere. Gli incidenti sono stati infatti azzerati, nonostante i diversi commenti sui social che evidenziavano come il tutor fosse strumento per fare cassa.

Numeri alla mano, cassa se ne fa, ma il gioco - in termini di sicurezza stradale - vale la candela. E il Comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami non può non mettere i puntini sulle i. "I due principali obiettivi che la Polizia Locale di Formigine persegue sono prevenire gli incidenti, troppo numerosi, e sensibilizzare tutti al rispetto dei limiti di velocità – commenta –. L’installazione del tutor conferma come limitare la velocità significa ridurre i sinistri, che in quel tratto di tangenziale sono pari a zero anche nel 2023".

Le polemiche che accompagnarono l’adozione del dispositivo sono ormai un ricordo e Beltrami non manca di ricordare come "oltre ai dispositivi per il controllo della velocità servono senz’altro anche altre azioni, educazione stradale in primis". A questo proposito, tra oggi e domani piazza Calcagnini ospita l’iniziativa ‘Obiettivo 0’, promossa dal Comune e dalla Polizia Locale formiginese insieme all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

Stefano Fogliani