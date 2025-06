Uccisa dall’ex, ok al funerale

La Procura ha disposto il nulla osta per i funerali di Daniela Coman, la 48enne di origine rumena uccisa nella casa di Prato di Correggio dall’ex compagno Peter Pancaldi, che poi ha confessato. Sulla donna è stata fatta l’autopsia al Policlinico di Modena: come causa della morte è emersa l’asfissia meccanica, cioè un’interruzione degli scambi respiratori che può attuarsi in differenti modi. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Valentina Salvi. A breve sarà fissata la cerimonia d’addio: la volontà dei familiari propende per la sepoltura a Sassuolo, dove abitano il figlio di 11 anni e il padre, ex compagno della vittima. Pancaldi, 45 anni, originario di Campogalliano, ha ammesso di aver soffocato la 48enne residente a Sassuolo, tappandole naso e bocca con le mani. L’indagato è difeso di fiducia dall’avvocato Annalisa Miglioli (studio Della Capanna). Secondo una prima ricostruzione, lui l’avrebbe attirata con l’inganno nella casa di Prato dove convivevano. I due si erano da poco lasciati: secondo un possibile movente, lui le attribuiva la colpa della rottura di una relazione con una donna che lo manteneva economicamente. L’uomo fu fermato a Modena dai carabinieri all’1.45 della notte del 15 maggio e ora e sottoposto all custodia cautelare in carcere. Risulta che Pancaldi, al momento disoccupato, consumasse droga (cocaina e crack).

Alessandra Codeluppi