Un go per tempo e il Verona riesce a espugnare il Ricci

Sassuolo 0 Verona 2

Sassuolo: Scacchetti; Parlato (27’ G. Benvenuti), Corradini, Di Bitonto, Barani; Leone, Lopes (35’ s.t. Negri), Seminari (27’ s.t. Cardascio); Knezovic; Minta (7’ s.t. Vedovati), Sandro (35’ s.t. Daldum). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, Benvenuti T., Weiss, Tomsa, Frangella)

Hellas Verona: Magro; Nwachukwu, Kurti, Nwanege; Agbonifo (45’ s.t. Peci), Dalla Riva, Szimionas (21’ s.t. Mogentale), Pavanati (35’ s.t. Philippe), De Battisti (1’ s.t. Barry); Vermesan, Monticelli (45’ s.t. Stella). All. Sanmarco (Castagnini, Popovic, Bancila, De Rossi, Vapore, Albertini)

Arbitro: Aldi di Lanciano (Bernasso, Li Vigni)

Reti: 37’ p.t. Agbonigo (rig.), 18’ s.t. Pavanatti

Note: ammoniti De Battisti, Szimionas, Leone, Knezovic, Cardascio

Sconfitta casalinga per il Sassuolo. Al Ricci festeggia il Verona che si impone con un gol per tempo in coda ad una partita condizionata da quanto accaduto a Minta a inizio ripresa: caduto a terra dopo uno scontro aereo, l’attaccante neroverde ha perso conoscenza, ed è stato trasportato in ospedale. Attimi di paura: Minta si è tuttavia ripreso in ospedale.