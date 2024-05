"Un grande anello con 77 chilometri di sentieri"

Desta già grande interesse la novità per l’escursionismo appenninico 2024 sulla montagna modenese col completamento del sentiero ‘Grande Anello dello Scoltenna’ (G.A.S.) di 77 chilometri. ‘Si tratta -dicono i realizzatori- di un percorso simbolo della nostra associazione, che va ad abbracciare i tre Comuni che hanno fatto nascere "A Ovest del Cimone" ovvero Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. Un percorso bellissimo di cui si può avere un’anteprima dettagliata consultando il nostro sito e la relativa app.’ I dati tecnici indicano una lunghezza di ben 77 km, 4.061 metri di dislivello (salita/discesa), altezza sul livello del mare minima di 666 metri e massima 1601 metri, percorribile come Trekking ma anche in MTB ed e-Bike. Sul sito e sull’app è disponibile e scaricabile la traccia. Si sta provvedendo anche alla graduale installazione della cartellonistica per il Grande Anello dello Scoltenna, cui faranno seguito altre iniziative". "La nostra app e il nostro sito -spiega il presidente Emilio Lenzini- sono stati pubblicati, e con essi le prime tracce dei sentieri. Stiamo lavorando per creare nuove tracce precise e complete di tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio alle escursioni (nome percorso, distanza, descrizione, dislivello, livello di difficoltà) a piedi e, dove segnalato, anche in mountain bike o e-bike. Per questo ringraziamo fin da ora i nostri soci volontari che hanno registrato e messo a disposizione le tracce (e stanno continuando a registrarne di nuove), continuano a ripulire i sentieri dove c’è bisogno di un intervento e collaborano per tutte le operazioni organizzative e burocratiche per portare avanti l’associazione. Le tracce dei sentieri, scaricabili in formato .gpx e fruibili da PC, tablet e smartphone (android e ios), si potranno consultare in qualsiasi momento una volta effettuato il download (anche senza connessione internet ma soltanto con la geolocalizzazione del dispositivo) e permetteranno di orientarsi con facilit. Per identificare le tracce presenti sull’app basterà ricordarne la simbologia: il nome della traccia (che ne descrive brevemente il percorso) sarà anticipato dalla lettera "W" (simbolo dell’Ovest di ogni Bussola e in particolare della nostra Associazione) e della lettera "A" se si tratta di un percorso ad anello oppure della lettera "S" se si tratta di un sentiero "da punto a punto" (che collega due località o luoghi di interesse). Scaricate la nostra app -conclude Lenzini- disponibile per Android e iOS e visitate il sito www.aovestdelcimone.it, vi aspettiamo!".

Giuliano Pasquesi