"Un grande atteggiamento anche ridotti in dieci uomini"

In pochi giorni Mattia Gori ha subito trovato la quadra e si gode il primo successo con la Cittadella, che ha anche sfatato il tabù di San Damaso. "I ragazzi hanno fatto una grande gara – le sue parole - sono contento per loro, per l’ambiente e la società. Io per assurdo sono quello meno contento per la prima vittoria sul nostro campo, ho visto la felicità sui loro volti e sono orgoglioso della gara che abbiamo fatto. E’ stata una partita dai due volti, nel primo tempo abbiamo fatto molto molto bene col gioco, creando tantissimo, poi dopo il rosso a Mora siamo andati in sofferenza e rischiato tante volte, lì però è venuto fuori il grande spirito di sacrificio contro un avversario che sa giocare a calcio". La prima risposta è stata sull’atteggiamento. "Io qui ho inciso poco - prosegue - queste cose le avevano già loro dentro, ho ereditato da Salmi una squadra allenata bene. Come mia richiesta abbiamo cercato di pressare un po’ più alti e ci siamo riusciti anche in dieci, sintomo che la preparazione è stata fatta bene. Ho ricevuto da tutti grande disponibilità, pensate a Mora che per il ko ad Aldrovandi, che speriamo non sia grave, ha giocato in un ruolo non suo e ha fatto una gara incredibile. La difesa a tre? Penso che sia il vestito adatto per questa rosa. Mi piacerebbe farla anche con i tre attaccanti perché questa squadra ha un enorme potenziale offensivo, dobbiamo solo trovare gli equilibri". La 16^ giornata: Lentigione-Ravenna 1-2, Progresso-Prato 0-0, Fiorenzuola-Tuttocuoio 1-2, Corticella-Pistoiese 0-1, Tau-Piacenza 3-1, Forlì-San Marino 3-1, Cittadella-Sasso M. 2-1, Riccione-Sammaurese 1-1, Zenith-Imolese 0-0. Clas. Tau e Forlì 36, Ravenna 35, Lentigione 32, Imolese 29, Pistoiese 28, Tuttocuoio 24, Cittadella 21, Sasso M. e Prato 19, Riccione e Progresso 18, Piacenza 17, Corticella 16, Zenith 15, Fiorenzuola e San Marino 12, Sammaurese 9.