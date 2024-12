"Un momento emozionante per tutta la comunità"

Una donna ha gli occhi lucidi mentre, con le mani giunte, recita una preghiera osservando le porte del Duomo aprirsi. Un papà prende sulle spalle il suo bambino, permettendogli così di osservare la folla intorno alla chiesa, mentre il fratellino accanto a lui custodisce tra le mani una candela accesa, riparandola dolcemente con il palmo.

Erano tantissimi, ieri pomeriggio, i fedeli di tutte le età che si sono ritrovati alle 17 nella chiesa di San Domenico, recentemente restituita al culto, per poi dirigersi insieme verso la Cattedrale attraverso una breve processione, tra canti e preghiere. "Immaginavo fosse un momento emozionante, ma prima di viverlo non potevo rendermene realmente conto. Essere qui mi riempie il cuore, perché vedo una città unita e pronta a condividere insieme un momento di gioia e speranza: se mi guardo intorno, infatti, vedo moltissime persone, dalle famiglie fino agli anziani e i giovanissimi, e questa folta presenza ha reso la giornata di oggi (ieri, ndr) ancora più magica – confida Marianna – perché ci ha saputo riunire tutti".

Tantissimi anche coloro che, incuriositi, si sono fermati lungo la strada, immortalando con lo sguardo la processione che ha condotto i fedeli verso il Duomo. "Abbiamo colto l’occasione anche per rivedere la chiesa di San Domenico dopo il restauro – raccontano Meris e Guido – e già questo ha rappresentato per noi un bellissimo momento, culminato poi nella processione e l’arrivo in Duomo. Questa giornata ha saputo riunire fedeli e non solo: siamo stati sopresi di vedere così tanta gente, dentro e fuori la chiesa".

Persone che ieri si sono riunite, per l’appunto, in occasione dell’apertura dell’Anno Santo, tra sorrisi, preghieri e "fortissimi emozioni – commenta un fedele – che testimoniano la bellezza di questo momento e che coinvolge la comunità".