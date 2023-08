Un robot serve i clienti al ristorante di Mirandola: "Preciso e aiuta i camerieri"

Al ristorante ’Le Macine Steakhouse’ in via Pablo Picasso a Mirandola è in servizio un cameriere ’cibernetico’ dotato di videocamere e sensori. Una rivoluzione avviata due anni fa e ora a pieno regime con il robot ’dipendente’ a tutti gli effetti del locale dove serve i clienti: facendo lo slalom dalla cucina alla sala, è capace di raggiungere, senza sbagliare, tutti i tavoli con le giuste pietanze richieste. Un servizio preciso e rapido che, come ha ribadito il titolare Antonio La Monica, non sostituisce i camerieri tradizionali ma evita loro tanti spostamenti. "Io sono stato sempre molto all’avanguardia – manifesta Antonio – tanto che già nel 1994 cercavo un computer che potesse aiutare il personale a prendere gli ordini. Allora i camerieri dovevano correre per scrivere gli ordini sulla carta e smistare i biglietti al cuoco. Ho sempre pensato – precisa il titolare – ad un carrello robotizzato come quelli che oggi, nelle aziende, trasferiscono i materiali. A segnare la svolta è stata una mail molto interessante che illustrava questo nuovo robot, una novità assoluta, da poco arrivata in Italia. Mostrandomi interessato, la ditta produttrice mi ha invitato per assistere alla presentazione del robot, in anteprima nazionale, a Caserta. Subito – precisa Antonio – sono rimasto impressionato da come interagiva con le persone, si muoveva evitando ostacoli e persone all’interno della hall del motel gremita. Oltretutto, mi è piaciuto l’aspetto simpatico vagamente somigliante ad un gatto che, accarezzandolo, miagola. Ho subito intuito il grande potenziale. A beneficiarne è soprattutto la precisione in quanto l’automa si presenta al tavolo giusto con i piatti ordinati dai clienti che, comunque, vengono serviti dal cameriere. Da mesi questo robot è un fedele aiutante. La sua mancanza si è fatta sentire quando ha avuto bisogno di fermarsi, per l’ordinaria manutenzione. Quell’ora senza di lui è stata frenetica facendoci comprendere maggiormente la sua efficacia che consente al personale di dedicarsi maggiormente al cliente evitandogli di fare la spola tra la cucina e la sala ristorante". Flavio Viani