Una lezione di storia dei militari brasiliani per gli alunni

Una lezione di storia contemporanea per gli alunni della scuola primaria e secondaria di Montese. Si è svolta lunedì mattina nella sala Mons. Dallari a Montese, presente l’addetto militare dell’esercito all’Ambasciata brasiliana di Roma, colonnello Jauro Francisco Da Silva Filho (nella foto), e suoi collaboratori. I ragazzi delle due classi quinte e delle due prime della media, dopo l’inno Fratelli d’Italia hanno cantato in lingua portoghese l’inno brasiliano e la canzone dello Spedizionario. Il colonnello ha poi presentato un filmato sulla storia della Feb, la Forza di spedizione brasiliana che liberò Montese il 14 aprile 1945. Presente il sindaco Matteo Deluca, l’assessore Erminio Bernardi, il maresciallo Mario Murgo comandante della stazione dei carabinieri di Montese, Lucia Fantini in rappresentanza del Lions e il cultore di storia Giovanni Sulla.