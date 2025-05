Una messa per don Giuseppe Preci: "Diventi un appuntamento fisso"

Montalto di Montese domenica scorsa ha ricordato don Giuseppe Preci a 80 anni dall’uccisione avvenuta nel 1945, a guerra ultimata da quasi un mese. Nella chiesa di San Giorgio, l’arcivescovo di Modena don Erio Castellucci, ha presieduto la santa messa concelebrata con il parroco don Bruno Caffagni e don Angelo Belloni, assistito dai diaconi Luigi Benedetti e Pierluigi Maselli. Riferendosi a don Preci, il vescovo ha parlato del significato della pace, affermando che "La vera pace è quella che dà Gesù, che è pace del cuore, frutto dell’amore, dell’impegno verso gli altri e del dono di sé, come dimostrato da figure che si sono sacrificate per il bene comune. É quella che ha vissuto don Giuseppe insieme a tanti altri preti, laici, religiosi e religiose in quei tempi terribili della guerra e dell’immediato dopoguerra. Se don Giuseppe non avesse risposto a quell’invito, che era una trappola, di uscire di casa per soccorrere con i sacramenti chi aveva bisogno, certamente l’avrebbe scampata, ma non avrebbe più avuto la pace del cuore, ma sempre il rimorso di non avere fatto tutto quello che poteva".

Lo studioso Mattia Calzolari ha ricordato che sono passati 80 anni dall’uccisione di don Preci, "spesso nel silenzio e con poche celebrazioni" e ha auspicato che in seguito don Giuseppe, primo parroco della parrocchia di Montalto, possa essere ricordato annualmente. L’arcivescovo si è recato anche in visita all’oratorio di Pompogno dedicato alla Madonna della neve e all’antica pieve di Semelano, una delle chiese più belle dell’Appennino. Ha illustrato la storia dei luoghi di culto il dottor Enrico Marchetti.

Walter Bellisi