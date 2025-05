Unicef e Liu Jo regalano le Pigotte. Dono alla Pediatria del Ramazzini

Alla Pediatria del Ramazzini sono arrivate le Pigotte, le bambole di pezza tradizionali di Unicef, simbolo di solidarietà e sostegno alla salute, nel mese della Festa della Mamma, nello spirito della Convenzione dei ‘Diritti dei bambini e delle bambine’.

A consegnarle è stata una delegazione di Unicef, composta da Carla Ferri, Fiorella Balli e Benedetta Petocchi, accompagnate da Franca Corradi di Auser di Modena, dove sono state realizzate le Pigotte. L’iniziativa è stata possibile grazie al supporto economico della Liu Jo, rappresentata da Giulia Marcheselli, responsabile della segreteria di direzione.

Ad accogliere la delegazione, Giovanni Andreoli, in rappresentanza della direzione sanitaria del Ramazzini, il dottor Francesco Torcetta, direttore del reparto di Pediatria Area Nord, e la coordinatrice delle professioni infermieristiche della Pediatria di Carpi Desdemona Lugli.

"È un grande onore per l’ospedale di Carpi poter collaborare con Unicef - affermano il dottor Torcetta e Stefania Ascari, direttrice del Distretto di Carpi -, che ci ha omaggiato di queste bellissime bambole. La Pigotta è ormai un’icona e siamo certi che i bambini ricoverati saranno felicissimi di questa donazione. Per questo ringraziamo di cuore Unicef e Liu Jo".

"La Pigotta - ha spiegato la professoressa Balli di Unicef - non è solo un gioco, ma anche un mezzo per sostenere la lotta alla violenza, alle malattie e il superamento delle discriminazioni dei bambini. Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto da Unicef per assistere i bambini malnutriti nel mondo".

