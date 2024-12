Urta un mezzo di Hera che svuota i cassonetti e poi fugge: maximulta

Ha urtato con la propria auto un mezzo Hera che stava svuotando i cassonetti ma, anziché fermarsi, si è allontanato. Tuttavia, grazie alla targa parzialmente recuperata, il veicolo è stato ritrovato dalla Polizia locale non molto distante dal luogo del sinistro, in posizione di sosta, consentendo quindi agli agenti di risalire alla vicina abitazione del conducente che verrà sanzionato, come da normativa, per non essersi fermato. L’episodio, avvenuto in strada Morane, costituisce uno dei casi di sinistri con fuga rilevati negli ultimi giorni. In particolare, lunedì intorno alle 20.45, un mezzo Hera era impegnato in manovre di svuotamento dei cassonetti lungo strada Morane, in prossimità di via Sigonio, è stato tamponato da un’auto modello Bmw che dopo l’urto si è data alla fuga, in direzione periferia. È stato lo stesso operatore a segnalare l’accaduto alla Polizia locale, fornendo quindi il parziale numero di targa agli agenti che hanno avviato le ricerche. Il mezzo, infatti, è stato trovato in sosta nella vicina via Peretti e proprio in prossimità del veicolo, grazie a ulteriori accertamenti, è stata individuata l’abitazione della proprietaria, rintracciata insieme al compagno, un 26enne originario del Marocco residente a Modena, dichiaratosi alla guida della vettura. All’uomo, pertanto, saranno contestate l’omesso controllo dell’auto durante la manovra e la fuga dopo il sinistro, per un totale di 344 euro.