"Uso improprio delle chat: via i responsabili"

"Le chat del controllo di vicinato usate per promuovere una manifestazione: l’assessore Camporota faccia chiarezza". A intervenire sulla polemica dei Controlli di vicinato indicato come supporto all’organizzazione del corteo di sabato è il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini.

"Premettendo a scanso di facili e inutili strumentalizzazioni che chiaramente ognuno ha il diritto di manifestare nel rispetto delle regole e della legge e che non intendiamo entrare nel merito della manifestazione che si terrà sabato a partire dal Novi Park, chiediamo risposte all’assessore Camporota riguardo all’utilizzo improprio delle chat del Controllo di vicinato e del titolo del Coordinamento di vicinato come riferimento per la manifestazione. Questo, per noi, non è accettabile, oltre a rappresentare un uso strumentale di un servizio istituito per tutt’altra funzione totalmente apolitica".

Da giorni, spiega l’esponente del partito di Meloni, "riceviamo segnalazioni da numerosi cittadini attivi in ambito di Controllo vicinato che non comprendono perché una manifestazione politica venga promossa attraverso i canali del Coordinamento di vicinato e le chat dedicate alla sicurezza – prosegue Negrini –. Siamo in possesso di messaggi che dimostrano come queste piattaforme siano state utilizzate per sponsorizzare un’attività politica, con tanto di locandina e percorso dettagliato, all’interno di un contesto che nasce con finalità del tutto diverse". Il riferimento è all’invito inoltrato nelle chat nelle quali si presenta il corteo con le richieste al sindaco e all’assessore, dalle regole di alloggio certo per i richiedenti al controllo della somministrazione delle bevande all’aumento degli agenti in strada.

Negrini conclude il suo intervento chiedendo "all’assessore Camporota di verificare celermente quanto accaduto e di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la funzione originaria del Controllo di vicinato, escludendo categoricamente ogni forma di propaganda politica, indipendentemente dal soggetto promotore". Inoltre, "chiediamo chiarezza su chi ha utilizzato le chat per fini politici e, qualora si trattasse di figure con ruoli direttivi nel Coordinamento, di rimuoverle immediatamente", aggiunge Negrini, annunciando un’interrogazione urgente sulla vicenda. "Chi vuole organizzare manifestazioni lo faccia fuori da strumenti istituiti con funzioni specifiche e apolitiche", la conclusione del capogruppo.