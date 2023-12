Vacanze con truffa, i consigli: “Ecco come evitarle”

Modena, 28 dicembre 2023 – Quando ci si mette in viaggio, disguidi e truffe sono sempre dietro l’angolo. Abbiamo chiesto a Gabriella Guidetti, consulente presso lo sportello nazionale Sos Turista di Federconsumatori, di offrire qualche consiglio a chi sta per partire.

Vacanze e truffe: il vademecum per evitarle

Quali sono i disagi più frequenti che vi vengono segnalati?

"Riceviamo spesso richieste d’assistenza a causa di ritardi o voli cancellati da parte delle compagnie aeree. In questi casi, l’eventuale rimborso dipende dal motivo per cui il volo è stato cancellato. Quando si accerta che la compagnia aerea è responsabile del disguido, oltre al risarcimento del biglietto, il consumatore ha diritto a una compensazione pecuniaria, ovvero un ristoro a fronte dei disagi subiti che varia da 250 e 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Si può ottenere un rimborso anche per un ritardo superiore alle quattro ore".

Cosa accade, invece, quando le motivazioni dipendono dal consumatore?

"Un altro problema diffuso riguarda i casi in cui chi viaggia si trova costretto ad annullare la vacanza. In queste evenienze, chi è in possesso di un certificato medico lo può inviare alla compagnia, ma è a discrezione di quest’ultima riconoscere o meno il rimborso. Ancora, è importante sapere che le assicurazioni che si stipulano non coprono totalmente le spese e, nella maggior parte dei casi, non risarciscono per malattie pregresse, preesistenti e altre condizioni, come gli stati d’ansia o la paura di volare. Anche in caso di positività al Covid, consigliamo sempre al consumatore di richiedere un voucher da poter utilizzare in un secondo momento: se, in questa situazione gli alberghi si sono sempre rivelati disponibili, per quanto riguarda i voli, dipende sempre dalla compagnia".

Cosa si può fare per essere maggiormente tutelati?

"Il primo consiglio è quello di leggere attentamente la polizza assicurativa che si sottoscrive, per capire immediatamente come e in che modo si venga tutelati. Ancora, suggeriamo di acquistare i biglietti aerei sui siti delle compagnie aeree, senza fare affidamento al gran numero di siti intermediari che imperversano online. Se la prenotazione viene fatta tramite terzi e il volo non parte, il rimborso deve avvenire tramite il sito intermediario: a tal proposito ci è capitato molto spesso di vedere aziende che non rimborsano, hanno sede in altri paesi, sono difficili da contattare o, addirittura, scompaiono".

Quali sono le truffe più comuni?

"Le truffe più frequenti avvengono quando il consumatore risponde a un annuncio falso su piattaforme online non sicure: spesso si tratta di siti che gli utenti utilizzano per vendere oggetti personali ma che, quando si parla di viaggi, non forniscono alcuna garanzia. Di norma, dopo il versamento della caparra, il falso proprietario non si fa più sentire. Ricordo un caso in cui la stessa abitazione era stata affittata nello stesso periodo a sette famiglie e i veri proprietari non ne sapevano nulla. Attualmente, sempre su portali di questo tipo, le truffe so no sempre più sofisticate e ci troviamo di fronte ad annunci di appartamenti provvisti di visure catastali alle quali viene cambiato soltanto il nome del proprietario, che possono trarre in inganno anche gli utenti più accorti".

Alcune regole per coloro che si devono mettere in viaggio?

"Occorre sempre rivolgersi ad agenzie affidabili e conosciute, non a portali online che vendono qualsiasi cosa a discrezione degli utenti. Se si prenota con largo anticipo, è bene ricordarsi sempre di sottoscrivere una polizza assicurativa. Infine, è importante prestare grande attenzione quando si naviga online: a volte rivolgersi a un’agenzia fisica è più comodo e sicuro".