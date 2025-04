Valsa Group Modena domina all'Allianz Cloud: secondo 3-0 in un mese

di AlessandroTrebbiL’Allianz Cloud come fortino inespugnabile, per una Valsa Group Modena che esce dalla casa di Milano col secondo 3-0 in proprio favore nel giro di poco più di un mese e con una prestazione che per larghi tratti ha ricordato se non superato in meglio quella di regular season. Attenta e concreta fin dall’inizio, la formazione di Alberto Giuliani ha concesso pochissimo agli avversari: una piccola pausa nel secondo set, due errori sui primi due match ball nel terzo, riuscendo però sempre a riprendersi in fretta e con piglio autoritario, di fronte a una squadra in evidente difficoltà ma che ha comunque concesso pochissimo. Una prestazione di altissimo livello in battuta, un eccellente gestione del gioco da parte di Luciano De Cecco, Gutierrez e Mati come individualità a spiccare sugli altri, ma lato campo di Modena ieri sera ha funzionato davvero tutto, grazie anche a una freschezza atletica messa in piedi da Oscar Berti che le altre formazioni, per ora, non sembrano avere. La conseguenza è stato un 3-0 netto e nei fatti mai in discussione che lancia i gialloblù in vetta al girone per il quinto posto in virtù di una miglior differenza punti rispetto alla Rana Verona. Sono queste due le favorite per l’accesso alla finale? Già sabato avremo una prima risposta, quando Modena sarà chiamata a confrontarsi con Cisterna per poi andare all’assalto degli scaligeri mercoledì 23.

La partita. Giuliani rimette in mischia De Cecco e Buchegger, preferendo Anzani a Sanguinetti. Parte più forte Modena (2-5), che mantiene un perfetto controllo della gara: la fase break dei gialloblù stordisce l’Allianz (6-12). Otsuka propizia un tentativo di rimonta fino al -2, Federici difende Reggers e Davyskiba segna il 17-21 seguito dal muro di Anzani su Schnitzer, chiude ancora col muro Gutierrez sul 21-25. Ancora una Modena in palla con Mati nel secondo (0-4), ma Louati segna subito il 5-5 e Reggers sorpassa per l’8-7. Torna avanti Modena , Anzani va poi col muro del 12-15. Buchegger segna i cambiopalla, Pardo Mati i muri (14-18). De Cecco corre da tutte le parti, Buchegger chiude il 16-22 in un set che termina sul 19-25 con Gutierrez. Piazza schiera Gardini per Louati nel terzo set. Sono gli ace di Gutierrez e di Mati a segnare l’8-10 per Modena. Modena va anche a +4 ma poi l’ace di Otsuka, l’errore di Buchegger e la murata valgono l’aggancio a quota 19. Di lì è punto a punto, Modena va 22-24 con Gutierrez, ma lo stesso cubano sbaglia la rigiocata per chiudere, 24-24 dopo che Ikhbayri aveva sbagliato il servizio. Mati si procura il terzo match point chiuso dall’ace di Gutierrez.