Valsa, il quinto posto è ancora raggiungibile

La matematica non condanna ancora la Valsa Group Modena, anche se il campo sta emettendo una sentenza molto diversa. Grazie ai risultati maturati sugli altri campi ieri (Padova-Piacenza 0-3 e Civitanova-Cisterna 3-0) i gialloblù hanno ancora una speranza di agguantare la semifinale del play off quinto posto. Per farlo mercoledì sera dovranno vincere contro Padova e al contempo sperare nel fatto che Verona batta Cisterna. Vincendo 3-0 o 3-1 Bruno e compagni potranno ‘permettersi’ anche che Cisterna faccia un punto, vincendo 3-2 invece la Valsa dovrà sperare che Verona batta i laziali da tre punti.

Campo impietoso. Dall’altra parte, però, c’è il responso emesso dal terreno di gioco in queste prime quattro giornate: i gialloblù hanno giocato sprazzi di volley dignitoso a Civitanova Marche, hanno battuto con enormi difficoltà Cisterna (3-2), poi sono crollati senza appello sia a Piacenza che a Verona, annichiliti dagli avversari con punteggi umilianti. Non funziona praticamente nulla: da una ricezione presa a pallate tanto da Piacenza quanto da Verona, a un attacco che soprattutto nella fase break non riesce mai a trovare un punto di riferimento con un minimo di continuità. Il muro, migliorato tra fine di regular season e play off, è improvvisamente scomparso, manca l’atteggiamento in difesa. Per non parlare dei singoli e dell’enorme momento di difficoltà di Rinaldi e Sanguinetti. In un match nel quale Padova può vantare le stesse speranze di Modena, anzi qualcuna in più avendo un punto più della Valsa Group in graduatoria, difficile pensare che i gialloblù si trasformino improvvisamente in una corazzata, motivati dall’ultima partita con Bruno Rezende protagonista al PalaPanini.

Addio capitano. Sarà allora il saluto a Bruno il tema principale e anche la motivazione trainante della partita tra Modena e Padova, in quello che sarà il passo d’addio del brasiliano al ‘tempio del volley’, potrebbe essere l’ultimo match in assoluto giocato dal capitano coi colori di Modena Volley addosso, potrebbe essere l’atto conclusivo anche di tanti altri. Sicuramente Bruno verrà premiato dal sindaco all’inizio della partita, poi spazio a una festa che comprenderà anche un video creato ad hoc a fine match.

Alessandro Trebbi