Valsa in guardia, la Lube è in crescita. Ballottaggio tra Davyskiba e Gutierrez

Non è la prima volta che Modena incontra in trasferta la quarta in classifica, nonostante la stagione non sia ancora giunta al suo giro di boa. E il precedente fa ben sperare: due settimane fa al quarto posto c’era Verona, e i gialloblù sono stati in grado di espugnare l’Agsm Arena; oggi dietro Perugia, Trento e Piacenza c’è la Lube Civitanova, formazione in grande crescita che ha dominato anche l’esordio nei sedicesimi di Challenge Cup.

In campionato i marchigiani hanno fatto 7 punti nelle ultime 3 uscite, asfaltando 3-0 sia Cisterna che soprattutto Piacenza e perdendo 3-2 sul campo di Perugia dopo essere stati in vantaggio, con merito, per 2-0. Insomma, uno stato di salute più che eccellente, che testimonia come il ringiovanimento imposto dalle politiche di contenimento dei costi di Giulianelli sia stato fatto in maniera oculata e investendo sulle risorse che la Lube aveva già coltivato. Due esempi su tutti sono quelli di Bottolo e Nikolov, titolari contro Piacenza ed entrambi ad altissimo livello, mentre al centro la coppia Chinenyeze-Podrascanin garantisce numeri e muro. La scommessa più grande è stata fatta sulla regia, la scommessa che Modena non si è sentita di fare: chiavi consegnate al giovanissimo Mattia Boninfante, con dietro le mani sicure ed esperte di Santiago Orduna.

Dopo le prime difficoltà Boninfante sta crescendo e domenica scorsa si è andato a prendere addirittura il premio di mvp nel nettissimo 3-0 rifilato alla Gas Sales. In diagonale con lui un altro dei tantissimi ex gialloblù, Adis Lagumdzija, opposto che ormai è una garanzia, libero il granitico Balaso. Insomma, una squadra con alcune scommesse, certo, ma con nomi e qualità ancora di altissimo spessore nonostante il ridimensionamento economico. Modena, dal canto suo, sa che può assolutamente competere a questi livelli, ma viene dall’inatteso tonfo interno contro Cisterna, inatteso soprattutto dopo il vantaggio di 2-0 maturato durante l’incontro. Coach Giuliani avrà tutti a disposizione tranne Ahmed Ikhbayri, tornato in Libia per motivi personali, e il vero ballottaggio sarà quello tra Davyskiba e Gutierrez per un posto accanto a Rinaldi, stanti le altre posizioni che sembrano assicurate, dalla diagonale De Cecco-Buchegger per passare ai centrali Sanguinetti e Anzani (ex Lube assieme al regista argentino) e a Federici libero. Inizio del match all’Eurosuole Forum alle 18 affidato ai fischietti Carcione e Simbari, diretta tv su Dazn e Volleyballworld.tv. Gli altri match di giornata: Cisterna-Taranto (giocata ieri), Perugia-Grottazzolina (giocata ieri), Piacenza-Trento (15:30 in diretta Rai Sport), Monza-Verona (ore 17), Padova-Milano (ore 17).

Alessandro Trebbi