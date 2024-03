Valsa in partita solo nel primo parziale. Poi è notte fonda e brilla solo Trento

Un match che è durato lo spazio della rimonta del primo parziale, dall’8-3 al 14-16 e che ha avuto l’ultima fiamma sul 24-23 dello stesso set d’esordio, quando Juantorena si è fatto murare la rigiocata del possibile pareggio. Poi notte fonda nel campo di una Modena incapace di approfittare di una Trento fisica, potente, sorretta da uno straordinario Michieletto, ma non costante come suo solito. D’altra parte come avrebbe potuto, con in campo il regista di riserva, poco avvezzo a giocare match di tale importanza e a misurare le alzate per i titolari? Modena però non è mai riuscita a essere incisiva coi posti quattro, Juantorena e Rinaldi, non approfittando dei tre giri del palleggiatore avversario in prima linea e aggrappandosi alla sola giornata strepitosa di Davyskiba, troppo solo, abbandonato anche dai centrali, cinque punti in due e un solo muro, quasi casuale. Ha provato a mischiare le carte Giuliani, inserendo Boninfante a metà secondo set e Sapozhkov a inizio terzo, senza più toglierli dal campo, rinunciando così all’esperienza di Bruno e non mettendo mai in campo Brehme, che viste le prestazioni dei due compagni di reparto forse qualche minuto lo avrebbe meritato. Se c’è qualcosa che la Valsa Group può fare dopo questo match è capire che la serie passerà molto dai punti su Acquarone e dalla tenuta della ricezione. Soprattutto Modena dovrà essere coraggiosa, lo è stata in battuta a sprazzi, molto meno in attacco con pallonetti fuori luogo e mal eseguiti, dovrà esserlo anche nelle scelte, dalla panchina e dal campo.

Giuliani riparte con Davyskiba opposto e Stankovic al centro, Soli si affida ad Acquarone col neo-acquisto Garcia in panchina. Immediato 6-1 Trento, ma sulla serie di Rinaldi i gialloblù tornano a -2 e poi con un parziale di 3-10 la Valsa avanza sul 12-14. La Valsa ha due palloni nitidi per il +3, non li sfrutta, Giuliani va al doppio cambio con un paio di punti di ritardo, Trento gestisce dal +3 fino all’ace di Rychlicki che dice 24-20. Poi Sapozhkov va in battuta, Juantorena e Davyskiba confezionano il 24-23 e si costruiscono il pallone del pareggio che Juantorena si fa murare: 25-23. Ancora partenza a handicap per Modena che va sotto 9-2 nel secondo subendo quattro ace. Boninfante in campo per Bruno, ma la chiusura agile è sul 25-18. A sorpresa Giuliani riparte da Boninfante e Sapozhkov nel terzo, con Rinaldi in panchina. Modena si tiene viva con Davyskiba e Sapozhkov, ma dal 9-10 si spegne fino al 15-10. La partita finisce lì, la chiude Rychlicki 25-18.

Alessandro Trebbi