Valsa nella tana della ‘bestia nera’ Piacenza

La prima di due trasferte difficilissime per la Valsa Group Modena sarà forse la partita più tosta in assoluto di questo girone play off per il quinto posto che qualifica alla Challenge Cup. La Gas Sales Piacenza è una delle bestie nere di Bruno e compagni in questa stagione e soprattutto è stata la squadra che ha decretato ‘l’inizio della fine’ dei gialloblù con quel successo nettissimo per 3-0 al PalaPanini nel giorno di Santo Stefano che ha spezzato il ritmo alla Valsa Group, impedendole di raggiungere il quarto posto al termine del girone d’andata e smuovendo una frana che ha portato poi all’esonero di Petrella e a una seconda parte di stagione tutta con l’acqua alla gola.

Chiaramente oggi la posta in palio è ben lontana da essere quella della stagione regolare e la Gas Sales di Lucarelli, Leal, Simon, Brizard e Romanò è senza ombra di dubbio una squadra molto più delusa di Modena dall’esito della stagione, rimasta a bocca asciutta in tutti i trofei giocati e senza nemmeno una qualificazione Cev in tasca, per ora, nonostante un budget al livello di quello di Perugia.

Se a Modena non sta mai giocando Osmany Juantorena, a Piacenza è Yoandy Leal a non partire titolare nella formazione di coach Andrea Anastasi, col cubano naturalizzato brasiliano ed ex Modena già promesso sposo del Lokomotiv Novosibirsk, in Russia. Spazio allora a Brizard in diagonale a Romanò, a Lucarelli e Recine di banda, a Simon al centro affiancato talvolta da Ricci (come nell’ultimo match con Verona, vinto 3-2), talvolta da Caneschi, con Scanferla libero.

Modena dovrebbe affidarsi al sei più uno visto nelle prime due uscite: Bruno regista, Sapozhkov opposto, Davyskiba e Rinaldi di banda, Sanguinetti e Brehme (con Stankovic che scalpita) al centro, con Federici libero. Modena dovrà ripartire da un’efficacia al servizio molto alta se vorrà fare match pari coi bombardieri piacentini, riuscendo al contempo a resistere alla potenza di fuoco dei padroni di casa con una ricezione che ha bisogno di crescere rispetto alle prime due uscite, al pari della qualità generale in attacco. Inizio del match previsto per le ore 20 al PalaBancaSport di Piacenza, arbitreranno Florian e Nava con diretta su Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley. Gli altri match di giornata, entrambi alle ore 20:30, saranno Cisterna-Padova e Civitanova-Verona.

