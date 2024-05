’Vecchi Tonelli’, omaggio all’amore

È un omaggio alla musica e all’amore, declinato in chiave pop, il concerto di coro che il Conservatorio Vecchi Tonelli proporrà in un doppio appuntamento, stasera alle 20.30 nella sede di Modena in via Goldoni 8, e in replica domani, per la rassegna ’Inaudito 2024’ all’auditorium San Rocco di Carpi. A partire dal successo dei Beatles, ’All you need is love’, le classi di Direzione di coro per Didattica della musica della professoressa Paola Salvezza offriranno brani dei Fab Four, insieme ad altre canzoni iconiche.