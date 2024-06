Vetro sfasciato per gioco: "Atto vandalico sull’auto. Più controlli negli eventi"

Vetro posteriore dell’auto distrutto: più che un tentativo di furto, probabilmente un atto vandalico, quasi un gioco per combattere la noia. A denunciarlo ai carabinieri è stato Riccardo Barbato, 30 anni, un impiego nel settore delle telecomunicazioni, che nella notte tra sabato e domenica aveva parcheggiato l’auto in via Fabriani, tra il Novi Park e il parco Ferrari. "Ho lasciato la macchina, una Toyota Yaris, intorno alle 21.45 e poi sono andato a riprenderla alle due di notte. In zona c’era un evento con i food truck, lo Street Festival, molto partecipato. Quando sono ritornato sono rimasto senza parole".

Fortunatamente Riccardo non aveva lasciato nulla in auto. E ora individuare il responsabile, più che altro magari per evitare che possa ripetere la bravata, ovviamente non sarà facile: "Sono stato via diverse ore per cui è difficile risalire all’autore del gesto. Mi sono accorto però che in zona c’erano diversi ragazzi, alcuni anche giovanissimi, in stato di alterazione, non so se per alcol o altro. Probabilmente il vetro è stato rotto con una pietra o un altro oggetto contundente non per rubare qualcosa, ma come atto vandalico".

L’area è poco illuminata e sulla via in questione non ci sono telecamere: "Sono assicurato, altrimenti sicuramente un danno del genere mi sarebbe costato sui 300 euro. L’episodio può essere l’occasione per mettere in guardia Comune e forze dell’ordine sulla necessità quando ci sono questi eventi al Novi Park di intensificare i controlli nelle zone limitrofe, meno visibili, magari potenziando anche l’illuminazione: perché queste aree più buie attirano maggiormente gli sbandati quando ci sono gli eventi".